Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okunabilecek bölümler
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile sınavsız ikinci üniversite okuyabilirsiniz. Herhangi bir üniversitenin ön lisans ya da lisans bölümünde okuyan ya da mezun olan kişiler aynı alanda olmamak şartı ile sınavsız ikinci üniversite için başvurabilir. Peki, ikinci üniversite kapsamında hangi bölümler var? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ön lisans programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans programları
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi lisans programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)