Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor

Herkes doktorlarda ve hastanelerde çare ararken bir de doğal kürlere ilgi duyan insanlar da var. nefisyemektarifleri.com’daki İbni Sina’nın şifa deposu tarifi için gereken malzemeler şöyle:

250-300 gr organik kuru incir

Yarım litrelik cam kavanoz

Saf zeytinyağı