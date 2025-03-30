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  4. Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor

Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor

Kabızlık ve sindirim sistemi sorunları olanlar için İbni Sina tarafından önerilen bu kür 2 kaşığıyla bile bağırsakları pamuk gibi yapıyor

Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor - Sayfa 1

Günümüzde abur cubur, fast food ve sağlıksız beslenmelerden dolayı sindirim sorunu yaşayan insanların sayısı çok fazla arttı.

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Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor - Sayfa 2

Herkes doktorlarda ve hastanelerde çare ararken bir de doğal kürlere ilgi duyan insanlar da var. nefisyemektarifleri.com’daki İbni Sina’nın şifa deposu tarifi için gereken malzemeler şöyle:

  • 250-300 gr organik kuru incir
  • Yarım litrelik cam kavanoz

Saf zeytinyağı

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Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor - Sayfa 3

İBNİ SİNA’NIN KURU İNCİR KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

İncirlerimizi yıkayıp süzülmesi için bırakıyoruz.

Küçük parçalar halinde doğruyoruz, yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basıyoruz.

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Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor - Sayfa 4

Üzerini geçecek kadar zeytinyağı dolduruyoruz, ağzını kapatıp karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletiyoruz. Sonrasında sabahları aç karnına iki-üç parça yiyebilirsiniz. (incirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyip aynı şekilde hazırlayarak devam edin)

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