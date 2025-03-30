Sindirim sistemini pamuk gibi yapan doğal kür ; İbni Sina günde 2 kaşık öneriyor
Kabızlık ve sindirim sistemi sorunları olanlar için İbni Sina tarafından önerilen bu kür 2 kaşığıyla bile bağırsakları pamuk gibi yapıyor
Günümüzde abur cubur, fast food ve sağlıksız beslenmelerden dolayı sindirim sorunu yaşayan insanların sayısı çok fazla arttı.
Herkes doktorlarda ve hastanelerde çare ararken bir de doğal kürlere ilgi duyan insanlar da var. nefisyemektarifleri.com’daki İbni Sina’nın şifa deposu tarifi için gereken malzemeler şöyle:
- 250-300 gr organik kuru incir
- Yarım litrelik cam kavanoz
Saf zeytinyağı
İBNİ SİNA’NIN KURU İNCİR KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI
İncirlerimizi yıkayıp süzülmesi için bırakıyoruz.
Küçük parçalar halinde doğruyoruz, yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basıyoruz.