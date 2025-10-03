Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli
Türkiye’de sinema sektörü, son dönemde yapılan bilet indirimleriyle canlandırmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, haftada bir gün biletlerin artık 120 TL’den satılacağını duyurdu.
Türkiye’de sinema sektörü son yıllarda kan kaybetti. Tüketiciler artık dijital platformlara yönelirken, dizi ve filmleri Netflix, Disney veya benzeri platformlardan izledi.
Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, son haftalarda sinema sektörünün canlanması için önemli adımlar atıyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz hafta tüm biletler belirlenen günde 80 TL’ye satılırken, bu indirimin devamlılığı için adımlar atıldı.