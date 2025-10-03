  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli

Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli

Türkiye’de sinema sektörü, son dönemde yapılan bilet indirimleriyle canlandırmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, haftada bir gün biletlerin artık 120 TL’den satılacağını duyurdu.

Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli - Sayfa 1

Türkiye’de sinema sektörü son yıllarda kan kaybetti. Tüketiciler artık dijital platformlara yönelirken, dizi ve filmleri Netflix, Disney veya benzeri platformlardan izledi.

1 | 9
Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli - Sayfa 2

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, son haftalarda sinema sektörünün canlanması için önemli adımlar atıyor. 

2 | 9
Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli - Sayfa 3

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta tüm biletler belirlenen günde 80 TL’ye satılırken, bu indirimin devamlılığı için adımlar atıldı.

3 | 9
Sinema biletleri 120 TL olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müjde; Bu tarihe kadar geçerli - Sayfa 4

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür sanat sezonunun tanıtımı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.

4 | 9