Sinüzit nedir? Belirtileri nelerdir?
Daha çok sinüs enfeksiyonu olarak bilinen sinüzit, en yaygın rahatsızlıklardan biridir. Sinüzit, Sinüslerin doku astarı bir virüs, bakteri veya mantarın neden olduğu bir enfeksiyonun sonucu olarak şiştiğinde veya iltihaplandığında ortaya çıkar. Peki, sinüzitin belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Sinüzit nedir?
Burnun her iki yanında ve başın ön iki kısmında bulunan hava boşlukları “sinüs” olarak adlandırılır. Sinüs Latincede “sığ boşluk” anlamına gelir. Sinüsler dar kanallar ile burun boşluğuna bağlıdır ve mukus üretimini sağlar. Sinüslerde üretilen mukus, burnu mikrop ve alerjenlerden uzak tutar ve temizler. Sinüzit, bu sinüsleri kaplayan dokuların iltihaplanması ve şişmesidir.
Sinüzit türleri nelerdir?
Akut sinüzit
Akut sinüzit, kısa süreli sinüs iltihaplanmalarını ifade eder. Oluştuğu zaman kişide burun tıkanıklığı, elmacık kemiği, göz çevresi ve alında doluluk hissine neden olur. Meydana gelme sebebi genel olarak viral solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
Subakut sinüzit
Subakut sinüzit, akut rinosinüzit rahatsızlığının en fazla 12 hafta boyunca devam eden hali olarak tanımlanır. Subakut rinosinüzit, en geç 12 hafta içerisinde ortadan kalkar.
Kronik sinüzit
Sinüzit belirtilerinin 12 haftadan daha uzun süre devam etmesi durumuna kronik rinosinüzit denmektedir. Bu durum; enfeksiyon kaynaklı hastalıkların, yapısal faktörlerin ve iltihabi durumların birlikte gelişmesi ile meydana gelmektedir.