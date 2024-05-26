Sinüzit nedir? Belirtileri nelerdir?

Sinüzit nedir?

Burnun her iki yanında ve başın ön iki kısmında bulunan hava boşlukları “sinüs” olarak adlandırılır. Sinüs Latincede “sığ boşluk” anlamına gelir. Sinüsler dar kanallar ile burun boşluğuna bağlıdır ve mukus üretimini sağlar. Sinüslerde üretilen mukus, burnu mikrop ve alerjenlerden uzak tutar ve temizler. Sinüzit, bu sinüsleri kaplayan dokuların iltihaplanması ve şişmesidir.