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  4. Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor

Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor

Sivas’ın meşhur un helvasını hazırlarken kıvamının şaşmaması için bu tarifi uygulamalısınız

Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor - Sayfa 1

Un helvası yemeklerden sonra vücuttaki ağırlığı alan ve lezzetli olan bir tatlıdır. Düşük kalorili olduğu için sevilen un helvası diyet yapanların da tercihi oluyor.

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Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor - Sayfa 2

Kaşık helvası olarak da bilinen bu basit tatlının hazırlanışı da çok kolay ve pratiktir. Çat kapı gelen misafirler için şipşak hazırlayabileceğiniz un helvasını Sivaslı köylülerin usulüne göre hazırlamalısınız.

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Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor - Sayfa 3

KIVAMI ASLA ŞAŞMAYAN UN HELVASI

Bu sayede kıvamında asla şaşma olmuyor. nefisyemektarifleri.com’da da yer alan o nefis un helvasının hazırlanışı için gereken malzemeler şunlar:

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Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor - Sayfa 4
  • 2 su bardağı un
  • 125 gr tereyağı
  • 1, 5 su bardağı şeker (daha az şekerli sevenler miktarı azaltabilirler)
  • 1, 5 su bardağı süt veya su
  • Arzuya göre bir avuç ceviz içi
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