Sivaslı köylülerin uyguladığı püf nokta. Un helvası tam kıvamında oluyor
Sivas’ın meşhur un helvasını hazırlarken kıvamının şaşmaması için bu tarifi uygulamalısınız
Un helvası yemeklerden sonra vücuttaki ağırlığı alan ve lezzetli olan bir tatlıdır. Düşük kalorili olduğu için sevilen un helvası diyet yapanların da tercihi oluyor.
Kaşık helvası olarak da bilinen bu basit tatlının hazırlanışı da çok kolay ve pratiktir. Çat kapı gelen misafirler için şipşak hazırlayabileceğiniz un helvasını Sivaslı köylülerin usulüne göre hazırlamalısınız.
KIVAMI ASLA ŞAŞMAYAN UN HELVASI
Bu sayede kıvamında asla şaşma olmuyor. nefisyemektarifleri.com’da da yer alan o nefis un helvasının hazırlanışı için gereken malzemeler şunlar: