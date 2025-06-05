Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar
Sıcak havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kan emici sivrisineklerin en çok sevdiği kan grupları belli oldu.
Yaz havası iyice hissedilmeye başlandı. Sivrisinek popülasyonu da iyice arttı. Geceleri adeta sivrisinek saldırıları olmaya başladı.
1 | 9
Bu durumdan korunmak için türlü türlü ilaçlar tercih edilirken vatandaşlar doğal yolları da kullanıyor.
2 | 9
EN ÇOK SEVDİKLERİ KAN GRUBUYMUŞ
ourbloodinstitute.org sitesinde yer alan bilgiye göre sivrisineklerin en sevdiği kan grupları ABD’de yapılan bir araştırmayla ortaya çıkarıldı.
3 | 9