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  4. Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar

Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar

Sıcak havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kan emici sivrisineklerin en çok sevdiği kan grupları belli oldu.

Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar - Sayfa 1

Yaz havası iyice hissedilmeye başlandı. Sivrisinek popülasyonu da iyice arttı. Geceleri adeta sivrisinek saldırıları olmaya başladı.

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Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar - Sayfa 2

Bu durumdan korunmak için türlü türlü ilaçlar tercih edilirken vatandaşlar doğal yolları da kullanıyor.

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Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar - Sayfa 3

EN ÇOK SEVDİKLERİ KAN GRUBUYMUŞ

ourbloodinstitute.org sitesinde yer alan bilgiye göre sivrisineklerin en sevdiği kan grupları ABD’de yapılan bir araştırmayla ortaya çıkarıldı.

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Sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubuymuş. 1 ısırık yetmiyor sürekli ısırıyorlar - Sayfa 4

Araştırmalar sivrisineklerin kan grubunuza ilgi duyduğunu gösteriyor. 2019'da American Journal of Entomology'de yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar sivrisineklere A, B, AB ve O kan gruplarıyla beslenme seçeneği verilen bir deney gerçekleştirdiler. 

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