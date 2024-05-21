Siyatik Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Bacakta ağrı, halsizlik, uyuşma veya karıncalanma ile kendini gösteren siyatik, tıbbi bir sorunun belirtisidir. Siyatik, tek başına tıbbi bir durum değildir. Peki, siyatik nedir? Siyatik türleri nelerdir? Siyatiğin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte ayrıntılar...
Siyatik nedir?
Siyatik, siyatik sinirinizin yaralanması veya tahrişinden kaynaklanan sinir ağrısıdır. Siyatik siniriniz vücudunuzdaki en uzun ve en kalın sinirdir. En fazla 2 santimetre genişliğe sahiptir ve omuriliğinizden ayrılan beş sinir kökünden gelen bir sinir demetidir. Vücudunuzun her iki tarafında birer tane olmak üzere iki siyatik siniriniz var. Her bir siyatik sinir, bir tarafta kalçanızdan ve kaba etinizden geçer. Her biri, dizinizin hemen altına ulaşana kadar vücudunuzun yan tarafındaki bacaktan aşağı iner. Oradayken, alt bacak, ayak ve ayak parmakları dahil olmak üzere daha aşağı kısımlara bağlanan diğer sinirlere ayrılırlar.
Siyatik türleri
İki tür siyatik vardır. Hangi türe sahip olursanız olun, etkiler aynıdır.
1-) Gerçek siyatik: Bu, siyatik sinirinizi doğrudan etkileyen herhangi bir durum veya yaralanmadır.
2-) Siyatik benzeri durumlar: Bunlar siyatik gibi hissedilen, ancak siyatik siniri veya onu oluşturmak için bir araya gelen sinirlerle ilgili başka nedenlerle ortaya çıkan durumlardır.
Siyatiğin belirtileri
Ağrı: Siyatik ağrısı, etkilenen sinir üzerindeki baskı nedeniyle olur. Çoğu insan siyatik ağrısını yanma veya elektrik çarpması gibi tanımlar. Bu ağrı ayrıca sıklıkla etkilenen taraftaki bacağı vurur veya aşağı doğru yayar. Ağrı genellikle öksürme, hapşırma, eğilme veya sırt üstü yatarken bacaklarınızı yukarı kaldırma ile olur.
Karıncalanma (parestezi): Bu durum, bağdaş kurduğunuz için bir bacağınızın uyuşma hissine benzer.
Uyuşma: Bu, sırtınızın veya bacağınızın etkilenen bölgelerinde ciltte his hissedemeyeceğiniz zamandır. Bunun nedeni, sırtınızdan veya bacağınızdan gelen sinyallerin beyninize ulaşmada sorun yaşamasıdır.
Kas güçsüzlüğü: Bu daha şiddetli bir semptomdur. Bu, kas komut sinyallerinin sırtınızdaki veya bacaklarınızdaki hedeflerine ulaşmakta sorun yaşadığı anlamına gelir.
Üriner inkontinans veya fekal inkontinans: Bu çok şiddetli bir semptomdur. Bu, mesanenizi ve bağırsaklarınızı kontrol eden sinyallerin hedeflerine ulaşmadığı anlamına gelir.