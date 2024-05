Siyatik Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Siyatik nedir?

Siyatik, siyatik sinirinizin yaralanması veya tahrişinden kaynaklanan sinir ağrısıdır. Siyatik siniriniz vücudunuzdaki en uzun ve en kalın sinirdir. En fazla 2 santimetre genişliğe sahiptir ve omuriliğinizden ayrılan beş sinir kökünden gelen bir sinir demetidir. Vücudunuzun her iki tarafında birer tane olmak üzere iki siyatik siniriniz var. Her bir siyatik sinir, bir tarafta kalçanızdan ve kaba etinizden geçer. Her biri, dizinizin hemen altına ulaşana kadar vücudunuzun yan tarafındaki bacaktan aşağı iner. Oradayken, alt bacak, ayak ve ayak parmakları dahil olmak üzere daha aşağı kısımlara bağlanan diğer sinirlere ayrılırlar.