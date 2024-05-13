Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir?
Omurga, omur adı verilen dikdörtgen şekilli yapı taşlarının bir yığınından oluşur. Arkadan bakıldığında omurga normalde düz görünür. Bununla birlikte, skolyozdan etkilenen bir omurga, genellikle S veya C şeklinde olur. Peki, skolyoz belirtileri ve nedenleri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? İşte detaylar...
Skolyoz nedir?
Üç boyutlu bir omurga deformitesi olan skolyoz, koronal düzlemde omurganın eğriliği olarak tanımlanır. Skolyoz durumunda omurga, S veya C şeklinde olur.
Koronal düzlem, vücudu ön ve arka bölümlere ayıran, baştan ayağa ve omuzlara paralel dikey bir düzlemdir. Sagital düzlem vücudu sağ ve sol yarımlara böler. Eksenel düzlem, yer düzlemine paralel ve koronal ve sagital düzlemlere dik açıdadır.
Skolyoz nedenleri nelerdir?
Genetik faktörler, bebek anne karnındayken omurganın gelişimi sırasında ortaya çıkan konjenital faktörler, cinsiyet, hormonlar, D vitamini eksikliği, omurgaya asimetrik yüklenmeyi gerektiren işlerden çalışılması, travma skolyozun nedenleri arasındadır.
Skolyoz belirtileri nelerdir?
Ağrı
Omurganın yana doğru eğriliği
Omurganın dönmesi
Omurganın ön ve arka düzleminde düzleşmesi
Bir omuzun diğer omuzdan daha yüksek olması
Bir kalçanın diğer kalçadan daha çıkık olması
Kıyafetlerin vücuda tam oturmaması
Yürüme zorlukları
Denge bozukluğu
Uzun süre oturmak veya ayakta durmaktan sonra omurgada zayıflık veya yorgunluk hissi
Nefes darlığı
Skolyoz dereceleri
Hafif skolyoz, 20 dereceden daha az olan eğrilerdir. 20 ve 40 derece arasındaki eğrilikler orta düzey skolyozdur. Bu durum 10-15 yaş arasında teşhis edilir.
Şiddetli skolyozda ise eğrilik 40 derecenin üzerindedir.