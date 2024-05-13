Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir?

Skolyoz nedir?

Üç boyutlu bir omurga deformitesi olan skolyoz, koronal düzlemde omurganın eğriliği olarak tanımlanır. Skolyoz durumunda omurga, S veya C şeklinde olur.

Koronal düzlem, vücudu ön ve arka bölümlere ayıran, baştan ayağa ve omuzlara paralel dikey bir düzlemdir. Sagital düzlem vücudu sağ ve sol yarımlara böler. Eksenel düzlem, yer düzlemine paralel ve koronal ve sagital düzlemlere dik açıdadır.