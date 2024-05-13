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  4. Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir?

Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir?

Omurga, omur adı verilen dikdörtgen şekilli yapı taşlarının bir yığınından oluşur. Arkadan bakıldığında omurga normalde düz görünür. Bununla birlikte, skolyozdan etkilenen bir omurga, genellikle S veya C şeklinde olur. Peki, skolyoz belirtileri ve nedenleri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? İşte detaylar...

Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? - Sayfa 1

Skolyoz nedir?

Üç boyutlu bir omurga deformitesi olan skolyoz, koronal düzlemde omurganın eğriliği olarak tanımlanır. Skolyoz durumunda omurga, S veya C şeklinde olur.

Koronal düzlem, vücudu ön ve arka  bölümlere ayıran, baştan ayağa ve omuzlara paralel dikey bir düzlemdir. Sagital düzlem vücudu sağ ve sol yarımlara böler. Eksenel düzlem, yer düzlemine paralel ve koronal ve sagital düzlemlere dik açıdadır.

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Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? - Sayfa 2

Skolyoz nedenleri nelerdir?

Genetik faktörler, bebek anne karnındayken omurganın gelişimi sırasında ortaya çıkan konjenital faktörler, cinsiyet, hormonlar, D vitamini eksikliği, omurgaya asimetrik yüklenmeyi gerektiren işlerden çalışılması, travma skolyozun nedenleri arasındadır.

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Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? - Sayfa 3

Skolyoz belirtileri nelerdir?

Ağrı

Omurganın yana doğru eğriliği

Omurganın dönmesi

Omurganın ön ve arka düzleminde düzleşmesi

 Bir omuzun diğer omuzdan daha yüksek olması

 Bir kalçanın diğer kalçadan daha çıkık olması

 Kıyafetlerin vücuda tam oturmaması

 Yürüme zorlukları

 Denge bozukluğu

Uzun süre oturmak veya ayakta durmaktan sonra omurgada zayıflık veya yorgunluk hissi

Nefes darlığı

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Skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? - Sayfa 4

Skolyoz dereceleri

Hafif skolyoz, 20 dereceden daha az olan eğrilerdir. 20 ve 40 derece arasındaki eğrilikler orta düzey skolyozdur. Bu durum 10-15 yaş arasında teşhis edilir.

Şiddetli skolyozda ise eğrilik 40 derecenin üzerindedir.

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