Soğanı yıllardır yanlış pişiriyorsunuz: Bilim insanları püf noktasını açıkladı; yarı yarıya iniyor
Yemek yaparken soğanları nasıl pişirdiğiniz, o yemeğin lezzetini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Bilim insanlarına göre çoğu kişi soğanı yıllarca yanlış pişirmiş. Bakın püf noktası neymiş…
Yemek yaparken çoğu kişi soğan tercih ediyor. Özellikle bazı yemeklere eklenen soğan, şüphesiz yemeğin lezzetini iki kat artırıyor. Genelde pişirme sırasında çoğu kişi aynı yöntemi kullanıyor.
Ancak bilim insanları, bilinen aksine soğanın daha farklı pişirilmesinin doğru yöntem olduğunu buldu.
Derin, karamelize bir tat için tariflerde genellikle 30-40 dakikalık pişirme süresi tavsiye ediliyor. Lakin bilimsel bir yöntemle bu süreyi yarıya indirmek mümkün.