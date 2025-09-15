Soğanı yıllardır yanlış pişiriyorsunuz: Bilim insanları püf noktasını açıkladı; yarı yarıya iniyor

Sır perdesi, yiyeceklerin kahverengileşmesini sağlayan Maillard reaksiyonunu hızlandırmaktan geçiyor. Bu reaksiyonun hızı pH seviyesine bağlı olduğu için, soğanların pH değerini yükseltecek basit bir malzeme eklemek gerekiyor; bu da bir tutam karbonat (kabartma tozu).