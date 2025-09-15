  1. Ekonomim
Soğanı yıllardır yanlış pişiriyorsunuz: Bilim insanları püf noktasını açıkladı; yarı yarıya iniyor

Yemek yaparken soğanları nasıl pişirdiğiniz, o yemeğin lezzetini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Bilim insanlarına göre çoğu kişi soğanı yıllarca yanlış pişirmiş. Bakın püf noktası neymiş…

Yemek yaparken çoğu kişi soğan tercih ediyor. Özellikle bazı yemeklere eklenen soğan, şüphesiz yemeğin lezzetini iki kat artırıyor. Genelde pişirme sırasında çoğu kişi aynı yöntemi kullanıyor.

Ancak bilim insanları, bilinen aksine soğanın daha farklı pişirilmesinin doğru yöntem olduğunu buldu.

Derin, karamelize bir tat için tariflerde genellikle 30-40 dakikalık pişirme süresi tavsiye ediliyor. Lakin bilimsel bir yöntemle bu süreyi yarıya indirmek mümkün.

Sır perdesi, yiyeceklerin kahverengileşmesini sağlayan Maillard reaksiyonunu hızlandırmaktan geçiyor. Bu reaksiyonun hızı pH seviyesine bağlı olduğu için, soğanların pH değerini yükseltecek basit bir malzeme eklemek gerekiyor; bu da bir tutam karbonat (kabartma tozu). 

