Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor
Soğanlar sakladığınız alanda yeşeriyorsa filizlenmeyi önlemenin en doğru yolunu denemelisiniz
Antibiyotik etkisi gösteren soğanlar sofralarda bol bol yer alıyor. İnsanlar antibiyotik yerine soğan tüketmeyi tercih ediyor.
Böyle tam bir doğal ilaç kaynağı olan soğanı çok fazla satın aldığınızda saklaması zor olabiliyor. doğru şekilde muhafaza edilemeyen soğanlar ise kısa sürede filizlenerek lezzetini kaybediyor.
Kuru soğanların filizlenmesini önlemek mümkün. Üstelik bunun yolu da çok basit. Tek yapmanız gereken birkaç tane taze elmayı sebzelerinizin yanına bırakmak.