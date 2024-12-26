Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor

1-3 TANESİ FİLİZLENMEYİ ÖNLÜYOR

hurriyet.com.tr’nin verdiği bilgiye göre elma yapısı gereği patates ve soğanın filizlenme süresi yavaşlıyor ve daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Tek yapmanız gereken patateslerin arasına elma da koymak.