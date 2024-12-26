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  4. Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor

Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor

Soğanlar sakladığınız alanda yeşeriyorsa filizlenmeyi önlemenin en doğru yolunu denemelisiniz

Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor - Sayfa 1

Antibiyotik etkisi gösteren soğanlar sofralarda bol bol yer alıyor. İnsanlar antibiyotik yerine soğan tüketmeyi tercih ediyor.

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Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor - Sayfa 2

Böyle tam bir doğal ilaç kaynağı olan soğanı çok fazla satın aldığınızda saklaması zor olabiliyor. doğru şekilde muhafaza edilemeyen soğanlar ise kısa sürede filizlenerek lezzetini kaybediyor.

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Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor - Sayfa 3

Kuru soğanların filizlenmesini önlemek mümkün. Üstelik bunun yolu da çok basit. Tek yapmanız gereken birkaç tane taze elmayı sebzelerinizin yanına bırakmak.

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Soğanların filizlenmesini önlemenin kolay yolu ; Sebzeliğin içerisine bir tane bırakmak yetiyor - Sayfa 4

1-3 TANESİ FİLİZLENMEYİ ÖNLÜYOR

hurriyet.com.tr’nin verdiği bilgiye göre elma yapısı gereği patates ve soğanın filizlenme süresi yavaşlıyor ve daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Tek yapmanız gereken patateslerin arasına elma da koymak.

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