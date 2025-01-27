Soğuk hava gerçekten de hasta eder mi? Bir efsane daha çürüdü. Meğer asıl nedeni bambaşkaymış
Kışın genelde hastalıklar daya yaygın olsa da, aslında bunun nedeni tam olarak soğuk havanın etkisi değil.
İnsanlar yaz ile kıyaslandığında kışın daha fazla hasta olur. Öyle ki verilere göre kalp krizi gibi ölümcül hastalıklar da yine kışın daha yaygın yaşanıyor.
Bilim ve tıp sektörünün bu konu hakkında çeşitli araştırmaları var ve yakın zamanlı araştırma, soğuk havayla ilgili bir efsaneyi çürütüyor. Daha doğrusu ikisi arasındaki ilişkinin var olduğu doğrulanıyor fakat başka detaylarıyla ayrılıyor.
Peki soğuk hava gerçekten de hasta eder mi? Annelerimiz veya arkadaşlarımız bizleri dışarı çıkarken özellikle uyarır. Eğer hava soğuksa montunu veya ceketini al üşütme derler. Aslında tam olarak insanları hasta eden şey soğuk hava değil.
Soğuğun fiziksel olarak üşütmenin "soğuk algınlığına" yol açtığı yaygın bir yanlış ya da efsane diyebiliriz. Bu inancın nedeni, solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle kış aylarında artış göstermesi. Ancak soğuk hava, bağışıklık savunmalarını zayıflatarak solunum virüslerine karşı direnci düşürebilse de, aslında hastalığın doğrudan nedeni değil.