Soğuk hava göz kuruluğunu tetikliyor: Kışın göz sağlığı için öneriler

KAPALI ALANLARDA ARTAN KURULUK

Kapalı alanlarda hava genellikle daha kuru olduğu için gözler nemini kaybediyor. Kışın kalorifer ve klima kullanımının artması, havadaki nem oranını düşürüyor. Dışarıdaki soğuk hava ve rüzgâr, kapalı alanlardaki kuruluğu daha da belirgin hale getiriyor. Bu durum göz kuruluğunu artırarak batma ve yanma hissine neden olabiliyor. Evlerde basit bir nemlendirici cihaz kullanmak, gözlerin rahatlamasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca, odalarda yeterli havalandırma yapmak da göz kuruluğunu azaltabiliyor. Gözlerin doğal nemini korumak için düzenli aralıklarla molalar vermek öneriliyor.