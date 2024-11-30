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  4. Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor

Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor

Çiçekleriniz soğuk havalarda solduysa sakın üzülmeyin. Bu doğal kürden 1 kepçe bile verseniz çiçekleriniz çıldırıyor

Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor - Sayfa 1

Mevsim iyice bozdu ve havalar çok soğudu. Dolayısıyla güneş de yüzünü göstermez oldu. Hal böyle olunca ev hanımları çiçeklerini koruma noktasında zorluk yaşıyor. Adeta el bebek gül bebek yetiştirilen çiçekler istemeden de olsa soluyor.

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Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor - Sayfa 2

Kimi ev hanımı solan çiçeklerini acımadan çöpe atarken kimileri ise yana döne bu duruma çözüm arıyor. Bu noktada birçok kimyasal var fakat bizce en doğru yöntem doğal kürler.

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Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor - Sayfa 3

MUZ KABUĞUYLA ÇİÇEKLERE GELEN ŞİFA

Satın aldığınız taze ve lezzetli muzun kabuklarını çöpe atmayın. 2 adet muzu yedikten sonra kabuklarını salatalık doğrar gibi doğrayın ve menemen kavanozuna ekleyin.

 

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Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor - Sayfa 4

Muz eklediğiniz kavanozun üzerine aldığı kadar içme suyu ekleyin. Ardından kavanozun ağzını güzelce kapatın ve 4 gün boyunca beklemeye bırakın.

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