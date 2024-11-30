Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor

Mevsim iyice bozdu ve havalar çok soğudu. Dolayısıyla güneş de yüzünü göstermez oldu. Hal böyle olunca ev hanımları çiçeklerini koruma noktasında zorluk yaşıyor. Adeta el bebek gül bebek yetiştirilen çiçekler istemeden de olsa soluyor.