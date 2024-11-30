Solmuş çiçekleri coşturan kür ; Şimdi tam zamanı. 1 kepçe bile yetiyor
Çiçekleriniz soğuk havalarda solduysa sakın üzülmeyin. Bu doğal kürden 1 kepçe bile verseniz çiçekleriniz çıldırıyor
Mevsim iyice bozdu ve havalar çok soğudu. Dolayısıyla güneş de yüzünü göstermez oldu. Hal böyle olunca ev hanımları çiçeklerini koruma noktasında zorluk yaşıyor. Adeta el bebek gül bebek yetiştirilen çiçekler istemeden de olsa soluyor.
Kimi ev hanımı solan çiçeklerini acımadan çöpe atarken kimileri ise yana döne bu duruma çözüm arıyor. Bu noktada birçok kimyasal var fakat bizce en doğru yöntem doğal kürler.
MUZ KABUĞUYLA ÇİÇEKLERE GELEN ŞİFA
Satın aldığınız taze ve lezzetli muzun kabuklarını çöpe atmayın. 2 adet muzu yedikten sonra kabuklarını salatalık doğrar gibi doğrayın ve menemen kavanozuna ekleyin.