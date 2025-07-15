Kayısı yağının mucizevi faydaları: Cildinizden sağlığınıza doğal dokunuş

Kayısı yağı, saç ve tırnak sağlığına da katkı sağlar

Kayısı yağı, saç ve tırnak sağlığı için de etkilidir: Saç tellerini besleyerek kırılmaları önler, kuru ve yıpranmış saçlara doğal bir parlaklık verir. Kepek oluşumunu da azaltabilir. Tırnakları ve tırnak etlerini nemlendirerek kırılma ve soyulmaları engeller.