Şöhretin bedeli sandığınızdan çok daha ağır: Ünlü şarkıcılar neden erken ölüyor?
The Guardian’ın haberine göre çok ünlü olan şarkıcılar, aslında diğer şarkıcılara kıyasla daha erken ölüyor. Peki şöhret neden erken ölüme sebep oluyor? Bilim insanlarının hayrete düşüren açıklaması şimdiden çok tartışılıyor.
Yeni bir araştırma, ünlü şarkıcılarla ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Şöhretin bedeli, aslında sanıldığından çok daha ağır. Peki ama neden? Bilim insanlarının yeni çalışması ilginç gerçeği ortaya koyuyor.
The Guardian’da yer alan habere göre Avrupa ve ABD’de 1950–1990 arasında aktif olan 324 ünlü solist ve grup solisti incelendi.
Şöhrete ulaşanların, benzer özelliklerdeki daha az tanınan şarkıcılara göre ortalama 4,6–5 yıl daha erken öldüğü bulundu. Grup üyeliği koruyucu görünürken, solo şöhret olma riski yükseltiyor.
RAKAMLARA GÖRE BULGULAR ŞÖYLE:
- Ünlü olanlar genellikle ortalama 75 yaşına kadar yaşıyor; daha az ünlülerde bu ortalama 79.
- Ünlü şarkıcıların, incelenen yıllarda muadillerine kıyasla ölme olasılığı %33 daha fazla.
- Grup üyeliği, solo kariyere kıyasla ölüm riskini %26 oranında düşürüyor.
- En büyük doğum yılı 1910, en küçük 1975. Örneklemde şarkıcıların çoğu ABD’li, beyaz, erkek rock müzisyenleri; %19 siyahi, %16,5 kadın.