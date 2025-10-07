Sonbaharda bağışıklığı güçlendiren 10 besin: Mevsimin doğal destekçileri

1-) KEREVİZ

Sonbaharın serin havası geldiğinde, sofralarda kendine en çok yer bulan sebzelerden biri kereviz olur. Lif açısından zengin olan kereviz, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. İçeriğindeki A ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Kış hastalıklarına karşı koruyucu etkisiyle dikkat çeker. Özellikle zeytinyağlı olarak tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Düşük kalorili olmasıyla diyetlerde de tercih edilir. Antioksidan yönüyle hücreleri yeniler. Mevsim geçişlerinde halsizlik yaşayanlar için doğal bir enerji kaynağıdır. Kerevizin yaprakları da en az kökü kadar faydalıdır. Çorbalarda, salatalarda ve yemeklerde kullanılabilir. Mevsiminde düzenli tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Sonbaharın yeşil mucizesi olarak adlandırılır.