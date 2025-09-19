Sonbaharda yeme eğilimi artıyor: Tatlı ve karbonhidrat krizi kapıda!

SONBAHARIN RUH HALİNE ETKİSİ

Gün ışığının azalması, özellikle sonbahar aylarında, beyindeki serotonin ve melatonin hormonlarının dengesini değiştirir. Serotonin, ruh halimizi ve enerjimizi düzenleyen önemli bir nörotransmitterdir; melatonin ise uyku ve biyolojik saatle doğrudan ilişkilidir. Gün ışığının azalmasıyla birlikte serotonin düzeyleri düşerken, melatonin üretimi artar. Bu durum, insanların kendilerini daha yorgun, halsiz veya keyifsiz hissetmelerine neden olur. Bu değişim, yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da etkiler yaratır. İnsanlar, enerji eksikliğini dengelemek ve moralini yükseltmek için özellikle tatlı ve karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere yönelme eğilimi gösterirler. Bu, vücudun doğal bir tepkisi olarak görülebilir; çünkü beynimiz, enerji ihtiyacını karşılamak ve günün kısalan ışıklarına adapte olmak için çeşitli yollar arar. Ayrıca, bu dönemde sosyal aktivitelerde azalma ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirme gibi davranış değişiklikleri de gözlemlenir. Bu etkenler bir araya geldiğinde, sonbahar mevsimi birçok kişi için hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini daha durağan ve içine kapanık hissetme dönemine dönüşebilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak, bu değişikliklerle başa çıkmanın etkili yollarından biridir.