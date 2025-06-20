  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma.

Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma.

Gün içerisinde sürekli yorgun hissedenler tıp dilinde genelde kronik yorgun olarak biliniyor. Bilim insanlarının yeni çalışması, kronik yorgunluğun aslında kafada olmadığını gözler önüne seriyor.

Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma. - Sayfa 1

Sabah dinlenerek de uyansa bazı insanlar hep yorgun olduklarını söyler. Genelde fiziki yorgunluk durumu yaşansa da, bir de bunun kronik olanı var. Dinlenmiş bir vücutta bile görülen bu yorgunluğun yıllardır kafada yaşandığı biliniyordu.

1 | 8
Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma. - Sayfa 2

İngiliz bilim insanları ise bu tartışmalara son noktayı koydu. Nitekim yürütülen çalışmada, hastalığın sadece kafada olmadığı, ilginç bir şekilde kanda olduğu tespit edildi. 

2 | 8
Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma. - Sayfa 3

Edinburgh Üniversitesi’nden MRC İnsan Genetiği Birimi’nden Prof. Chris Ponting, "ME/CFS hastalarına yıllarca bunun yalnızca kafalarında olduğu söylendi. Ama gerçek bu değil. Biz hastalığı kanda görüyoruz" ifadeleriyle tartışma yaratan açıklamada bulundu.

3 | 8
Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma. - Sayfa 4

Söz konusu çalışmada 1.455 ME/CFS hastası ile 131.000 sağlıklı bireyin verileri karşılaştırıldı. Ayrıca araştırmada hastaların aktivite düzeylerinin sonuçları belirgin şekilde etkilemediği de fark edildi.

4 | 8