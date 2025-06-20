Sorun kafada değil kanda… Bilim insanlarından ‘kronik yorgunluk” için çarpıcı çalışma.
Gün içerisinde sürekli yorgun hissedenler tıp dilinde genelde kronik yorgun olarak biliniyor. Bilim insanlarının yeni çalışması, kronik yorgunluğun aslında kafada olmadığını gözler önüne seriyor.
Sabah dinlenerek de uyansa bazı insanlar hep yorgun olduklarını söyler. Genelde fiziki yorgunluk durumu yaşansa da, bir de bunun kronik olanı var. Dinlenmiş bir vücutta bile görülen bu yorgunluğun yıllardır kafada yaşandığı biliniyordu.
İngiliz bilim insanları ise bu tartışmalara son noktayı koydu. Nitekim yürütülen çalışmada, hastalığın sadece kafada olmadığı, ilginç bir şekilde kanda olduğu tespit edildi.
Edinburgh Üniversitesi’nden MRC İnsan Genetiği Birimi’nden Prof. Chris Ponting, "ME/CFS hastalarına yıllarca bunun yalnızca kafalarında olduğu söylendi. Ama gerçek bu değil. Biz hastalığı kanda görüyoruz" ifadeleriyle tartışma yaratan açıklamada bulundu.