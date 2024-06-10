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  4. Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır?

Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır?

Sosyoloji ya da diğer adıyla toplum bilimi, yerel ve küresel ölçekte toplum üzerinde çalışmalar yapan, insanların toplum içindeki davranışlarını ve yapılarını inceleyen bir bilim dalıdır. Peki, sosyoloji kaç yıllıktır? Sosyoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır? Sosyoloji bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Sosyoloji bölümünde hangi dersler okutulur? İşte detaylar…

Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır? - Sayfa 1

Sosyoloji bölümü kaç yıllıktır?

Sosyoloji bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.

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Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır? - Sayfa 2

Sosyoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır? 

Sosyoloji bölümü eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.

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Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır? - Sayfa 3

Sosyoloji bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?

Sosyoloji bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Sosyal politika

Sosyal bilimlerde temel kavramlar

Psikoloji

Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri

Sosyal bilimlerde metod

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Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır? - Sayfa 4

Nüfus ve toplum

Klasik ve modern sosyoloji tarihi

Etik

Sembolik mantık

Birey ve davranış

Hukuk sosyolojisi

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