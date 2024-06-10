Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji kaç yıllıktır?
Sosyoloji ya da diğer adıyla toplum bilimi, yerel ve küresel ölçekte toplum üzerinde çalışmalar yapan, insanların toplum içindeki davranışlarını ve yapılarını inceleyen bir bilim dalıdır. Peki, sosyoloji kaç yıllıktır? Sosyoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır? Sosyoloji bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Sosyoloji bölümünde hangi dersler okutulur? İşte detaylar…
Sosyoloji bölümü kaç yıllıktır?
Sosyoloji bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.
Sosyoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
Sosyoloji bölümü eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.
Sosyoloji bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?
Sosyoloji bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Sosyal politika
Sosyal bilimlerde temel kavramlar
Psikoloji
Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri
Sosyal bilimlerde metod
Nüfus ve toplum
Klasik ve modern sosyoloji tarihi
Etik
Sembolik mantık
Birey ve davranış
Hukuk sosyolojisi