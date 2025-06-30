Squid Game yaratıcısından Elon Musk’a gönderme: Dizideki o karakterleri çok benzetiyorum
Dünyanın en çok izlenen dizisi Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong Hyuk, milyarder Elon Musk’a göndermeli açıklamalarda bulundu.
Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olarak rekor kıran Squid Game, üçüncü sezonu ile 27 Haziran’da son kez izleyici karşısına çıktı.
Ölüm oyunlarıyla yürekleri ağızlara getiren Kore yapımı dizi, zaman zaman güldürdü zaman zaman da duyguları alt üst etti. Final bölümüyle izleyici ile buluşan dizi, son kez karşımıza çıkarak ekranlara veda etti.
Netflix’in hit dizisi Squid Game’de, parasız kalmış bir grup insan devasa bir para ödülü ve hayatta kalmak için ölümcül oyunlara katılırken, maskeli VIP’ler olarak bilinen bir grup milyarder ise bu oyunları konfor içinde izleyip bahis oynuyor. Hwang, verdiği yeni bir röportajda bu VIP karakterlerden bahsetti.