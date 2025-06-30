Squid Game yaratıcısından Elon Musk’a gönderme: Dizideki o karakterleri çok benzetiyorum

Netflix’in hit dizisi Squid Game’de, parasız kalmış bir grup insan devasa bir para ödülü ve hayatta kalmak için ölümcül oyunlara katılırken, maskeli VIP’ler olarak bilinen bir grup milyarder ise bu oyunları konfor içinde izleyip bahis oynuyor. Hwang, verdiği yeni bir röportajda bu VIP karakterlerden bahsetti.