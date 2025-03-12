Sucuk ve pastırma pişirirken herkes bu hatayı yapıyor. Yağ yerine bunu ekleyin. Kurumuyor ve daha...

Kahvaltılarda sucuk,ve günün her saatinde tüketilebilen pastırma, sofraların vazgeçilmez yiyeceklerinden. Mangalda ve tavada pişirildiğinde her ikisi de çok lezzetli oluyor. Ancak tavada sucuk ve pastırma pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.