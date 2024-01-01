Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen ve kehanetlerinin büyük bir kısmı gerçekleşen Baba Vanga'nın 2024 yılına ilişkin öngörüleri bir kez daha gündem oldu. İşte Vanga'nın 2024 yılında gerçekleşeceğini iddia ettiği olaylar...

Putin suikasta uğrayacak Baba Wanga, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in suikasta kurban gideceğini öngördü. Bu kehanet, Putin'in güvenliğini tehlikeye atabilecek bir senaryo olarak görülüyor. 1 | 7

Biyolojik silahlar ve artan terör saldırıları yaşanacak Kahin, Avrupa'da terör saldırılarının artacağına ve 'büyük bir ülkenin' yeni yılda biyolojik silahları test edeceğine inanıyordu. 2 | 7

Büyük ekonomik kriz gerçekleşecek Vanga jeopolitik gerilimler, ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması ve artan borç seviyeleri nedeniyle dünyanın karmaşık bir döneme gireceğini iddia etti. 3 | 7