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  4. Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri

Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri

Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen ve kehanetlerinin büyük bir kısmı gerçekleşen Baba Vanga'nın 2024 yılına ilişkin öngörüleri bir kez daha gündem oldu. İşte Vanga'nın 2024 yılında gerçekleşeceğini iddia ettiği olaylar...

Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri - Sayfa 1

Putin suikasta uğrayacak

Baba Wanga, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in suikasta kurban gideceğini öngördü. Bu kehanet, Putin'in güvenliğini tehlikeye atabilecek bir senaryo olarak görülüyor.

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Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri - Sayfa 2

Biyolojik silahlar ve artan terör saldırıları yaşanacak

Kahin, Avrupa'da terör saldırılarının artacağına ve 'büyük bir ülkenin' yeni yılda biyolojik silahları test edeceğine inanıyordu.

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Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri - Sayfa 3

Büyük ekonomik kriz gerçekleşecek

Vanga jeopolitik gerilimler, ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması ve artan borç seviyeleri nedeniyle dünyanın karmaşık bir döneme gireceğini iddia etti.

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Suikast girişimleri, ekonomik kriz... İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri - Sayfa 4

Dehşet verici hava olayları olacak

Ünlü kahine göre, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ülkeler giderek daha şiddetli hava olayları yaşayacak.

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