Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?
Sumak ağacı olarak da bilinen, genellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Doğu bölgelerinde yetişen bir bitki olan Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen sumak, ülkemizde ağırlıklı olarak baharat olarak yemeklere katılarak tüketilir. Peki, sumağın faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Sumağın faydaları nelerdir?
- Antioksidan kaynağı olarak sumak, hücre hasarına karşı vücudu korur.
- Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmede etkilidir.
- Kolesterol seviyelerinin düşürülmesini destekler.
-Sindirim sistemini destekler.
- Antioksidan etkisi sayesinde kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok kronik hastalık türüne yakalanma riskini düşürür.
- Kas ağrılarını hafifletir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Antioksidan etkisi sayesinde grip ve nezle gibi kış hastalıklarından korur.
- Uzun süren öksürük, göğüs tıkanıklığı gibi sağlık problemleri sırasında sumak tüketimi rahatsızlığın etklerini hafifletir.