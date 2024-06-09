Susam yağının bilinmeyen faydaları!
Susam yağı, susam tohumlarının soğuk yöntemle preslenmesi sonucu elde edilen bir bitkisel yağdır. Peki, susam yağının faydaları nelerdir? Susam yağının besin değerleri nedir? İşte susam yağı ile ilgili detaylar…
Susam yağının faydaları nelerdir?
Susam yağı kan basıncını düşürür ve düzenler.
İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.
İçerisinde barındırdığı doğal antioksidan ile hücre yenilenmesine destek sağlar.
Yaraları, kızarıklıkları ve yanıkları iyileştirmeye yardımcı olur.
Çatlayan topuk ve dirseklerin iyileşmesinde etkilidir.
Bedensel ve ruhsal rahatlama sağlar.
Cilt altındaki yağ dokularına nüfuz ettiğinden zayıflatıcı etkisi vardır.
İçerisinde barındırdığı çinko gibi mineraller sivilce gibi sorunlara iyi gelir.
Cildinize zarar verebilecek UV ışınlarına karşı korur.
Güçlü anti-enflamatuar özelliği sayesinde iltihabı azaltır.
Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle mücadele eder.
Saçın ve saç derisinin nemlenmesi, canlanması, dokuların yenilenmesi, elastikliğini kazanmasını sağlar.
Saçlardaki kepek oluşumunu engeller.
Susam yağının besin değerleri nedir?
Susam yağının 100 gramında 100 gram yağ; 1 kaşığında 12 gram yağ vardır. 100 gramında 10 gram kalsiyum; 1 kaşığında ise 1.2 gram kalsiyum barındırır. Yüksek oranıyla 100 gramında 20 gram potasyum; 1 kaşığında 2.4 gram potasyum barındırır. Bitkisel olması nedeniyle de kolesterol miktarı sıfırdır.