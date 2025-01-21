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  4. Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları

Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları

Peynir altı suyunun ısıtılarak proteinlerinin çökeltilmesiyle elde edilen, düşük yağlı ve besleyici bir peynir türü olan lor peyniri; kalsiyum, fosfor, A, B2 ve B12 vitamini bakımından zengin bir besindir. Peki, lor peynirinin faydaları nelerdir? Lor peyniri nasıl yapılır? İşte, lor peynirinin faydaları ve tarifi...

Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları - Sayfa 1

LOR PEYNİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir besin olan lor peyniri kemik ve diş sağlığını korur. Kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltır.

- Lor peyniri, diğer peynir türlerine göre daha az yağ içerdiği için kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir peynirdir.

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Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları - Sayfa 2

- Probiyotik özellikler taşıyarak sindirim sistemini düzenleyen lor peyniri, bağırsaklardaki sağlıklı bakteri dengesini korur.

- Lor peyniri içerdiği antioksidanlarla hücresel sağlığı destekler. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle vücudu kanser gibi hastalıklara karşı korur.

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Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları - Sayfa 3

-Lor peyniri, içeriğindeki B12 vitamini ile beyin fonksiyonlarını destekler.

- Lor peyniri, içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını destekler ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

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Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları - Sayfa 4

- Sağlıklı tiroid fonksiyonları, enerji düzeylerini, metabolizmayı ve hormonal dengeyi korumak için önemlidir. Lor peyniri de, iyot içeriği ile tiroid fonksiyonlarını destekler.

- A vitamini bakımından zengin olan lor peyniri, göz sağlığını korur.

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