Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları

LOR PEYNİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir besin olan lor peyniri kemik ve diş sağlığını korur. Kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltır.

- Lor peyniri, diğer peynir türlerine göre daha az yağ içerdiği için kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir peynirdir.