Sütün en saf hali: Her derde deva! İşte, lor peynirinin inanılmaz faydaları
Peynir altı suyunun ısıtılarak proteinlerinin çökeltilmesiyle elde edilen, düşük yağlı ve besleyici bir peynir türü olan lor peyniri; kalsiyum, fosfor, A, B2 ve B12 vitamini bakımından zengin bir besindir. Peki, lor peynirinin faydaları nelerdir? Lor peyniri nasıl yapılır? İşte, lor peynirinin faydaları ve tarifi...
LOR PEYNİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir besin olan lor peyniri kemik ve diş sağlığını korur. Kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltır.
- Lor peyniri, diğer peynir türlerine göre daha az yağ içerdiği için kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir peynirdir.
- Probiyotik özellikler taşıyarak sindirim sistemini düzenleyen lor peyniri, bağırsaklardaki sağlıklı bakteri dengesini korur.
- Lor peyniri içerdiği antioksidanlarla hücresel sağlığı destekler. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle vücudu kanser gibi hastalıklara karşı korur.
-Lor peyniri, içeriğindeki B12 vitamini ile beyin fonksiyonlarını destekler.
- Lor peyniri, içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını destekler ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır.