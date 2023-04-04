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  4. Tabiat canlandı: Baharın müjdecisi çiçekler açtı

Tabiat canlandı: Baharın müjdecisi çiçekler açtı

Tunceli'de "baharın müjdecisi" çiğdem ve nergisler çiçek açtı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan çiğdem ve nergisler doğaya güzellik kattı.

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Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.

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İlçeye bağlı Çakmaklı, Güneykonak, Ziyaret, Konaklar ve Paşadüzü köyündeki tarım arazilerinde de çiğdem ve nergisler açtı.

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Karla kaplı dağların zirveleriyle bütünleşen sarı, mor ve beyaz renkli çiçekler görüntülendi.

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