Tabiat canlandı: Baharın müjdecisi çiçekler açtı
Tunceli'de "baharın müjdecisi" çiğdem ve nergisler çiçek açtı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan çiğdem ve nergisler doğaya güzellik kattı.
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Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.
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İlçeye bağlı Çakmaklı, Güneykonak, Ziyaret, Konaklar ve Paşadüzü köyündeki tarım arazilerinde de çiğdem ve nergisler açtı.
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Karla kaplı dağların zirveleriyle bütünleşen sarı, mor ve beyaz renkli çiçekler görüntülendi.
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