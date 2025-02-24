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  4. Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı

Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı

Tahin pekmez ikilisi kahvaltıların en sevilen ürünlerindendir. Türk mutfağında da yeri her zaman ayrıdır. Fakat enerji vermesi için yediğimiz bu karışımın zararlarını öğrenince bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz. İşte tahin ve pekmez ikilisinin tehlikesi

Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı - Sayfa 1

Tahin ve pekmez ikilisi, Türkiye’de bilhassa kahvaltı öğünlerinde tüketilen ve enerji vermesi açısından sıkça tercih edilen bir karışımdır. Fakat senelerdir faydalı diye bildiğimiz tahin-pekmez ikilisi, ne yazık ki beraberinde sağlık problemlerini doğurur.

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Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı - Sayfa 2

ŞEKER SEVİYESİNİ YÜKSELTİR

 Ntv.com.tr’de paylaşılan içeriğe göre, Tahinin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise şeker bakımından yüksek bir besindir. Bu iki besinin bir arada tüketimi, kilo alımını hızlandırır ve şeker seviyesini yükseltir. Ayrıca, şişkinliğe de neden olabilir.

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Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı - Sayfa 3

Diğer taraftan tahin pekmez karışımı böbrek sıkıntısı çeken hastalar için de zararlıdır. Tahin, kalp ve beyin sağlığını muhafaza edereken, pekmez kansızlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir. Fakat, bu yararları elde etmek için tahin ve pekmezi bağımsız olarak tüketmek şarttır..

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Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı - Sayfa 4

TAHİN PEKMEZ İKİLİSİNE EN GÜZEL ALTERNATİF

 Tahin pekmez karışımı yerine, diğer seçeneklere yönelebilirsiniz. Mesela, tahini yoğurtla karıştırarak yemek sağlıklı olduğu kadar lezzetlidir. Aynı zamanda, pekmez yerine bal ya da reçel de iyi bir opsiyondur.

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