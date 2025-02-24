Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı
Tahin pekmez ikilisi kahvaltıların en sevilen ürünlerindendir. Türk mutfağında da yeri her zaman ayrıdır. Fakat enerji vermesi için yediğimiz bu karışımın zararlarını öğrenince bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz. İşte tahin ve pekmez ikilisinin tehlikesi
Tahin ve pekmez ikilisi, Türkiye’de bilhassa kahvaltı öğünlerinde tüketilen ve enerji vermesi açısından sıkça tercih edilen bir karışımdır. Fakat senelerdir faydalı diye bildiğimiz tahin-pekmez ikilisi, ne yazık ki beraberinde sağlık problemlerini doğurur.
ŞEKER SEVİYESİNİ YÜKSELTİR
Ntv.com.tr’de paylaşılan içeriğe göre, Tahinin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise şeker bakımından yüksek bir besindir. Bu iki besinin bir arada tüketimi, kilo alımını hızlandırır ve şeker seviyesini yükseltir. Ayrıca, şişkinliğe de neden olabilir.
Diğer taraftan tahin pekmez karışımı böbrek sıkıntısı çeken hastalar için de zararlıdır. Tahin, kalp ve beyin sağlığını muhafaza edereken, pekmez kansızlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir. Fakat, bu yararları elde etmek için tahin ve pekmezi bağımsız olarak tüketmek şarttır..