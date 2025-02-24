Tahin pekmezi karıştırarak yiyenler geçmiş olsun. Kaşık kaşık yiyen şimdi yandı

ŞEKER SEVİYESİNİ YÜKSELTİR

Ntv.com.tr’de paylaşılan içeriğe göre, Tahinin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise şeker bakımından yüksek bir besindir. Bu iki besinin bir arada tüketimi, kilo alımını hızlandırır ve şeker seviyesini yükseltir. Ayrıca, şişkinliğe de neden olabilir.