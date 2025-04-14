Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif!
Tahin ve çöreğin eşsiz uyumunu sevenler için harika bir haberimiz var. Pastanelerde bulabileceğiniz o lezzetli tahinli çöreği artık evinizde, kendi mutfağınızda yapmak çok kolay. Peki, evde tahinli çörek nasıl yapılır? İşte adım adım, lezzetli mi lezzetli tahinli çörek tarifi...
EV YAPIMI TAHİNLİ ÇÖREK İLE KAHVALTILARINIZA VE ÇAY SAATLERİNİZE LEZZET KATIN
Son zamanlarda evde yapılan hamur işlerine olan ilgi giderek artıyor. Özellikle geleneksel lezzetlerimizden olan tahinli çörek, hem doyurucu hem de tatlı ihtiyacını gideren mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Misafirlerinizi ağırlarken veya hafta sonu kahvaltılarında ailenizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz bu çörek, yapımıyla da oldukça pratik. Evde mis gibi tahin kokusu eşliğinde hazırlayacağınız bu çörekler, sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli anlarınıza eşlik edecek.
TAHİNLİ ÇÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 paket (10 gram) kuru maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı)