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  4. Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif!

Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif!

Tahin ve çöreğin eşsiz uyumunu sevenler için harika bir haberimiz var. Pastanelerde bulabileceğiniz o lezzetli tahinli çöreği artık evinizde, kendi mutfağınızda yapmak çok kolay. Peki, evde tahinli çörek nasıl yapılır? İşte adım adım, lezzetli mi lezzetli tahinli çörek tarifi...

Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif! - Sayfa 1

EV YAPIMI TAHİNLİ ÇÖREK İLE KAHVALTILARINIZA VE ÇAY SAATLERİNİZE LEZZET KATIN

Son zamanlarda evde yapılan hamur işlerine olan ilgi giderek artıyor. Özellikle geleneksel lezzetlerimizden olan tahinli çörek, hem doyurucu hem de tatlı ihtiyacını gideren mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Misafirlerinizi ağırlarken veya hafta sonu kahvaltılarında ailenizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz bu çörek, yapımıyla da oldukça pratik. Evde mis gibi tahin kokusu eşliğinde hazırlayacağınız bu çörekler, sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli anlarınıza eşlik edecek.

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Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif! - Sayfa 2

TAHİNLİ ÇÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket (10 gram) kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı)

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Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif! - Sayfa 3

İÇ HARCI İÇİN:

Yarım su bardağı tahin

Yarım su bardağı toz şeker

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Tahinli çörek tutkunlarına müjde! İşte püf noktalarıyla, evde yapabileceğiniz o muhteşem tarif! - Sayfa 4

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

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