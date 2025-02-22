Soğuk kış günlerinde tam bir C vitamini deposu: Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen bir çay çeşidi olan yeşil çay, içeriğindeki çeşitli biyoaktif bileşenler sayesinde sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki, yeşil çay hangi vitamin ve mineralleri içerir? Yeşil çayın sağlığa faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Yeşil çay hangi vitamin ve mineralleri içerir?
Yeşil çay, C vitamini, B grubu vitaminleri, K vitamini, potasyum, folik asit, florür, magnezyum, çinko ve flavonoidler içerir. Yeşil çay siyah çaya göre yaklaşık 10 kat daha fazla C vitamini içerir.
Yeşil çayın faydaları nelerdir?
- Kan şeker seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve tip 2 diyabet riskini azaltır.
- Beyin fonksiyonlarını düzenler. Alzheimer ve Parkinson gibi bazı nörodejeneratif hastalıklara karşı korur.
- Kan basıncını düzenler.
- Kalp sağlığını destekler.
- HDL ve LDL kolesterol dengelemeye yardımcı olur.
- Stres yönetimine yardımcı olur
- Sindirim sistemini düzenler.
- Metabolizmanın hızlanmasını ve vücuttaki yağın yakılmasını sağlar.
- Kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur.
- Uyku kalitesini artırır.
- Göz sağlığını destekler.
- Ağız kokusuna ve diş çürümesine karşı koruma sağlar.