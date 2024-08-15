Tam bir şifa deposu: Her derde deva bir meyve!

Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir ve vücudun biyoritmini düzenler.

Kızılcık, tam bir melatonin kaynağıdır. Uzmanlara göre "Melatonin vücudun gece salgıladığı bir hormondur ve bu hormon yeterli ölçüde salgılanmadığında hastalıklara neden olabilir. Melatonin ilaçlarının birçoğu kızılcıktan yapılır. Kızılcık hücreleri koruyan bir antioksidan deposudur.