Tam bir şifa deposu: Her derde deva bir meyve!
A, E, C ve K vitaminlerinin yanı sıra, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez ve potasyum gibi mineraller açısından da zengin olan kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor. Kızılcık halk arasında “kiren” olarak da biliniyor. Suyu içilen, çay, şerbet, reçel ve marmelat olarak da tüketilebilen kızılcığın içerisinde yüzde 90 oranında su bulunuyor. Peki, kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık neye iyi gelir? İşte konuya dair detaylar…
Kızılcığın faydaları nelerdir?
Kızılcık içindeki E vitaminiyle iltihapların hızla iyileşmesini sağladığı gibi, idrar yolu enfeksiyonlarının da iyileşme sürecini hızlandırır.
Kalsiyum bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kızılcık, kemik hastalığı olarak bilinen osteoporoza yakalanma riskinin azalmasına yardımcı olur.
Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir ve vücudun biyoritmini düzenler.
Kızılcık, tam bir melatonin kaynağıdır. Uzmanlara göre "Melatonin vücudun gece salgıladığı bir hormondur ve bu hormon yeterli ölçüde salgılanmadığında hastalıklara neden olabilir. Melatonin ilaçlarının birçoğu kızılcıktan yapılır. Kızılcık hücreleri koruyan bir antioksidan deposudur.
Kızılcık, içerdiği yüksek düzeyde antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir.
Potasyum açısından zengin olan kızılcık, kalp ve damar sağlığını korur. Kan basıncını düzenler ve kolesterol seviyelerini dengeler.
C vitamini açısından zengin olan kızılcık, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynar. Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır.
Kızılcık, diyabet yaralarının iyileşme sürecini hızlandırır ve şeker metabolizmasını dengelemeye yardımcı olur.