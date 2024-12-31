Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor
Ihlamurgiller ailesine ait, ılıman iklimde yetişen, ağaç formunda bir bitki türü olan ıhlamur içerisinde A vitamini; B6 vitamini; C vitamini; P vitamini, manganez, potasyum ve kalsiyum benzeri mineraller taşır. Zengin içeriği ile ıhlamur sağlığa son derece faydalı bir bitkidir. Peki, ıhlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı nasıl demlenir? İşte detaylar...
Ihlamurun faydaları nelerdir?
- Ihlamur, solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir ve boğaz ağrısını hafifletir.
- Ihlamur, limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Öksürüğü yatıştırmaya yardımcı olur.
- Huzursuzluk ve uykusuzluk gibi uyku sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur.
- Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
- Ihlamur, ateş düşürmeye yardımcı olur.
- Mide rahatsızlığı, gaz ve sindirim sorunlarına karşı rahatlatıcı bir etki sağlayarak sindirim sistemini korur.
- Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde, vücutta oluşabilecek iltihaplanmaları azaltır ve ağrıları hafifletir.
- Antioksidan bakımından zengin olan ıhlamur, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek hücresel hasarı önleyebilir.
- Cildin daha genç, sağlıklı ve daha güzel görünmesini sağlayan ıhlamur, yaşlanmayı geciktirir.
- Kaygı ve stresi azaltır.
- Ihlamur yaprakları kaynatılıp ılıdıktan sonra bu suya batırılmış pamuklar kapalı olan gözlerin üzerine konulduğunda gözleri rahatlatır, aynı zamanda göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizlenmesini sağlar.