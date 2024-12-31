Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor

- Antioksidan bakımından zengin olan ıhlamur, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek hücresel hasarı önleyebilir.

- Cildin daha genç, sağlıklı ve daha güzel görünmesini sağlayan ıhlamur, yaşlanmayı geciktirir.

- Kaygı ve stresi azaltır.

- Ihlamur yaprakları kaynatılıp ılıdıktan sonra bu suya batırılmış pamuklar kapalı olan gözlerin üzerine konulduğunda gözleri rahatlatır, aynı zamanda göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizlenmesini sağlar.