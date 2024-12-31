  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor

Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor

Ihlamurgiller ailesine ait, ılıman iklimde yetişen, ağaç formunda bir bitki türü olan ıhlamur içerisinde A vitamini; B6 vitamini; C vitamini; P vitamini, manganez, potasyum ve kalsiyum benzeri mineraller taşır. Zengin içeriği ile ıhlamur sağlığa son derece faydalı bir bitkidir. Peki, ıhlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı nasıl demlenir? İşte detaylar...

Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor - Sayfa 1

Ihlamurun faydaları nelerdir?

- Ihlamur, solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir ve boğaz ağrısını hafifletir.

- Ihlamur, limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Öksürüğü yatıştırmaya yardımcı olur.

- Huzursuzluk ve uykusuzluk gibi uyku sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

1 | 6
Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor - Sayfa 2

- Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

- Ihlamur, ateş düşürmeye yardımcı olur.

- Mide rahatsızlığı, gaz ve sindirim sorunlarına karşı rahatlatıcı bir etki sağlayarak sindirim sistemini korur.

- Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde, vücutta oluşabilecek iltihaplanmaları azaltır ve ağrıları hafifletir.

2 | 6
Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor - Sayfa 3

- Antioksidan bakımından zengin olan ıhlamur, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek hücresel hasarı önleyebilir.

- Cildin daha genç, sağlıklı ve daha güzel görünmesini sağlayan ıhlamur, yaşlanmayı geciktirir.

- Kaygı ve stresi azaltır.

- Ihlamur yaprakları kaynatılıp ılıdıktan sonra bu suya batırılmış pamuklar kapalı olan gözlerin üzerine konulduğunda gözleri rahatlatır, aynı zamanda göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizlenmesini sağlar.

3 | 6
Tam bir şifa deposu: Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor - Sayfa 4

Ihlamur günde ne kadar tüketilebilir?

Aşırı miktarda ıhlamur tüketimi dehidratasyon, tansiyon düşüklüğü ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. O nedenle günde 2 fincan ıhlamur tüketilebilir.

4 | 6