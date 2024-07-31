Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası

Kalp sağlığını korur

Kırmızı üzümdeki flavonoidler ve resveratrol, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, yüksek kolesterol (hiperlipidemi), yüksek tansiyon (hipertansiyon), kan pıhtıları ve kalp ile ilgili hastalık riskini düşürmeye yardımcı olarak kalp damar sağlığı artırır.