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  4. Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası

Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası

Kırmızı üzüm, lezzetli olmasının yanı sıra antioksidan kaynağı bir meyvedir. İçerdiği A, C, B6 ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum, resveratrol ve selenyum ile oldukça faydalı bir besin olan kırmızı üzümün sağlığa faydaları nelerdir? İşte, kırmızı üzümün mucizevi faydaları…

Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası - Sayfa 1

Kırmızı üzümün faydaları

Cilt sağlığını korur

Üzüm ve üzüm çekirdekleri bol miktarda A ve C vitaminleri içerir. Kırmızı üzüm bu özelliği ile cildi toksinlerden korur. Ayrıca kolajen onarımına yardımcı olur. Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirir.

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Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası - Sayfa 2

Kemik sağlığını korur

Kırmızı üzüm bol miktarda içerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. K vitamini, kemikleri güçlü ve sağlıklı tutmaya yardımcı olan osteokalsin proteininin üretiminde rol oynar.

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Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası - Sayfa 3

Kalp sağlığını korur

Kırmızı üzümdeki flavonoidler ve resveratrol, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, yüksek kolesterol (hiperlipidemi), yüksek tansiyon (hipertansiyon), kan pıhtıları ve kalp ile ilgili hastalık riskini düşürmeye yardımcı olarak kalp damar sağlığı artırır.

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Tam bir şifa deposu: Kırmızı üzümün bilinmeyen 8 faydası - Sayfa 4

Beyin sağlığını korur

Kırmızı üzümde bulunan resveratrol beyne giden kan akışını artırır. Resveratrol zihinsel tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur ve beyin fonksiyonunu geliştirir. Ayrıca hafızayı güçlendirerek, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

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