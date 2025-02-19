Tam bir şifa kaynağı, her derde deva! Karanfil yağının mucizevi faydalarına inanamayacaksınız

Karanfil yağının her derde deva faydaları

- İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Sindirim sistemini korur. Mide bulantısı, hazımsızlık ve gaz gibi sindirim rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir damla karanfil yağı eklenerek içilebilir.

- Karanfil yağı, ağrı kesici özelliklere sahiptir ve özellikle diş ağrısı ve baş ağrısı gibi ağrıları hafifletir. Diş ağrısı için, bir pamuklu çubuğa bir damla karanfil yağı damlatıp dişin üzerine uygulanabilir. Baş ağrısı için ise, Hindistan cevizi yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile seyreltilerek alın bölgesine uygulanabilir.