Tam bir şifa kaynağı! Susam yağının faydaları nedir?

Eğer susam yağını saçınızda ya da cildinizde kullanmak isterseniz, kullanacağınız susam yağı miktarı kadar zeytinyağı veya badem yağı ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Bunun için cildinize veya saç derinize parmak uçlarınızla masaj yaparak susam yağını kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Susam yağını saçınıza uyguladıktan sonra en az 2-3 saat boyunca beklettikten sonra yıkamanız gerekmektedir.