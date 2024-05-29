Tam bir şifa kaynağı! Susam yağının faydaları nedir?
Yağ oranı ve enerji değeri yüksek bir besin olan susam kalsiyum, protein, magnezyum, potasyum, mineraller ve B vitaminleri açısından oldukça zengindir. Peki, susam yağının faydaları nelerdir? Susam yağı nasıl kullanılır? Susam yağı nasıl yapılır? İşte detaylar...
Susam yağının faydaları nelerdir?
Susam yağı vitamin, mineral, antioksidanlar ve lesitin bakımından zengin bir besindir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İçindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlıkta doğal bir destektir.
Susam yağında beyin ve sinir hücreleri için yararlı olan lesitin bulunur.
Susam tohumu kalp sağlığı için yararlı E vitamini de içerir.
Kolesterolün ve yüksek tansiyonun düşürülmesinde yardımcıdır.
Susam yağı eklem sorunlarında ağrının azaltılmasına yardımcıdır.
Romatizma ağrılarını hafifletmeye yardımcıdır.
Enerji verir.
Cilt sağlığını korur. Cildin yaşlanmasını engellemeye yardım eder.
Vitamin ve kalsiyum eksikliği sebebiyle sorunlu hale gelmiş tırnaklar için yararlıdır.
İçindeki doğal lesitin, antioksidanların ve yağa eklenmiş olan diğer maddelerin ciltten kolay bir şekilde derinlemesine emilimini sağlar.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Susam yağı hazmı kolaylaştırarak kabızlığı gidermeye yardımcıdır.
Susam yağı, bakım için kaş, kirpik ve saçlara uygulanabilir. Saç kırılmaları oldukça faydalıdır.
Susam yağı nasıl kullanılır?
Susam yağını kullanmanın en iyi yolu yemeklerde ve salatalarda kullanmaktan geçer. Bunun için arzu ederseniz susam yağını aynı miktarda zeytinyağıyla karıştırarak salata sosu olarak kullanabilirsiniz. Susam yağını besin takviyesi olarak doğrudan tüketebilirsiniz.
Ancak, susam alerjisi olanlar ve diyabet hastaları doktorlarına danışarak tüketebilirler.
Eğer susam yağını saçınızda ya da cildinizde kullanmak isterseniz, kullanacağınız susam yağı miktarı kadar zeytinyağı veya badem yağı ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Bunun için cildinize veya saç derinize parmak uçlarınızla masaj yaparak susam yağını kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Susam yağını saçınıza uyguladıktan sonra en az 2-3 saat boyunca beklettikten sonra yıkamanız gerekmektedir.