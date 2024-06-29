Tarçınlı su zayıflatır mı? Tarçınlı suyun faydaları

Tarçınlı su zayıflatır mı?

Tarçınlı su, tok tutucu özelliği ile iştahı kontrol altına alır. Vücuttaki ödemin atılmasına ve metobolizmayı hızlandırarak yağların yakılmasına yardımcı olur ve kilo vermeyi hızlandırır. Ayrıca, tatlı krizlerinin önüne geçerek bilinçsiz şeker tüketimini azaltır.