Tarçınlı su zayıflatır mı? Tarçınlı suyun faydaları
Kilo vermek isteyen herkes “tarçınlı su zayıflatır mı?” sorusunun cevabını arıyor. Peki, tarçınlı su zayıflatır mı? Günde ne kadar tarçınlı su içilmelidir? Tarçınlı suyun faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Tarçınlı su zayıflatır mı?
Tarçınlı su, tok tutucu özelliği ile iştahı kontrol altına alır. Vücuttaki ödemin atılmasına ve metobolizmayı hızlandırarak yağların yakılmasına yardımcı olur ve kilo vermeyi hızlandırır. Ayrıca, tatlı krizlerinin önüne geçerek bilinçsiz şeker tüketimini azaltır.
Tarçınlı su ile zayıflamaya yardımcı olmak için;
Tarçınlı su, aç karnına içilmelidir.
Yemeklerden önce içilmelidir.
Gün içinde ara öğünlerde içilebilir.
Düzenli olarak içilmelidir
Tarçınlı suyun içerisine limon, bal, karanfil, elma dilimleri, zencefilde eklenebilir.
Tarçınlı su nasıl yapılır?
1 litre sıcak suyu kaynatılır. Kaynamış suyun içine 1-2 adet tarçın çubuğu eklenir. Tarçın çubuğu eklendikten sonra, tamamen batması ve özlerini salması için bir süre beklenir. Demleme süresi sona erdiğinde, tarçın çubuğunu çıkarılır ve tüketilir. Tarçınlı suyun içerisine limon, bal, karanfil, elma dilimleri, zencefilde eklenebilir. Tarçınlı su, günde 1 litre tüketilebilir.
Tarçınlı suyun faydaları nelerdir?
Tarçının antibakteriyel özelliği ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur.
Tarçın, vücuttaki şekeri dengeler. Bu yönüyle özellikle diyabet hastaları için şifa kaynağıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.