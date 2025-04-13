Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş
Tarhana çorbasının topaklanmasını istemiyorsanız ekstra bir malzeme ya da baharat eklemenize gerek yok
Soğuk ve hastalıklı geçen günlerin şifa kaynağı tarhana çorbasını hazırlarken topaklanma sorunu oluyor. Böyle olunca da içim sırasında lezzetsiz durumlar olabiliyor
Bu durumu yaşamamak için bazı ev hanımları baharatlar deniyor. Ya da farklı yöntemlere yöneliyor.
Fakat milliyet.com.tr’deki bir içeriğe göre tek yapmanız gereken tek şey tarhanayı pişirmeye başlamadan önce suyla çözdürmektir.