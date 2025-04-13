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  4. Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş

Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş

Tarhana çorbasının topaklanmasını istemiyorsanız ekstra bir malzeme ya da baharat eklemenize gerek yok

Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş - Sayfa 1

Soğuk ve hastalıklı geçen günlerin şifa kaynağı tarhana çorbasını hazırlarken topaklanma sorunu oluyor. Böyle olunca da içim sırasında lezzetsiz durumlar olabiliyor

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Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş - Sayfa 2

Bu durumu yaşamamak için bazı ev hanımları baharatlar deniyor. Ya da farklı yöntemlere yöneliyor.

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Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş - Sayfa 3

Fakat milliyet.com.tr’deki bir içeriğe göre tek yapmanız gereken tek şey tarhanayı pişirmeye başlamadan önce suyla çözdürmektir.

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Tarhana çorbasının topaklanmasını önleme tüyosu ; Meğer hiç malzeme koymaya gerek yokmuş - Sayfa 4

Bir kâseye alacağınız tarhanayı, oda sıcaklığındaki su ile karıştırarak bekletin.

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