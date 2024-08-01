Tarihte bugün: 1 Ağustos
1 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.
1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa’nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.
1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.
1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clement orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.
1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.
1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.
1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını keşfetti.
1798 - Nil Savaşı'nda Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.
1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.
1840 - Ceride-i Havadis Gazetesi'nin ilk sayısı basıldı.
1876 - Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ne kabul edildi.
1894 - Çin-Japon Savaşı'nda Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.
1900 - Almanya'nın futbol kulübü olan Borussia Mönchengladbach kuruldu.
1914 - Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1926 - İtalya futbol kulübü olan SSC Napoli kuruldu.
1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.
1941 - ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep'lerden (Cip) ilki üretildi.
1950 - Türkiye, NATO’ya başvurdu.
1953 - Rodezya ve Nyasaland Federasyonu (Orta Afrika Federasyonu) kuruldu.