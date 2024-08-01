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Tarihte bugün: 1 Ağustos

1 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 1

1 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.

1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa’nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.

1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.

1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clement orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.

1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 2

1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.

1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını keşfetti.

1798 - Nil Savaşı'nda Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.

1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.

1840 - Ceride-i Havadis Gazetesi'nin ilk sayısı basıldı.

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 3

1876 - Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ne kabul edildi.

1894 - Çin-Japon Savaşı'nda Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.

1900 - Almanya'nın futbol kulübü olan Borussia Mönchengladbach kuruldu.

1914 - Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1926 - İtalya futbol kulübü olan SSC Napoli kuruldu.

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Tarihte bugün: 1 Ağustos - Sayfa 4

1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.

1941 - ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep'lerden (Cip) ilki üretildi.

1950 - Türkiye, NATO’ya başvurdu.

1953 - Rodezya ve Nyasaland Federasyonu (Orta Afrika Federasyonu) kuruldu.

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