Tarihte bugün: 1 Aralık
1 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Aralık'ta yaşanan olaylar
1402 - Timur, Rodos şövalyelerinin 57 yıldır hüküm sürdüğü İzmir'i kuşattı.
1420 – İngiltere Kralı 5. Henry Paris'e girdi.
1577 - Francis Walsingham şövalye ilan edildi.
1640 - Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1768 - Eski köle ve esir gemisi Fredensborg, Norveç'te, Tromøya'da battı.
1821 - Jose Nunez de Caceres, Dominik Cumhuriyeti'nin İspanya'dan bağımsızlığını kazandı ve yeni bölgeyi de İspanyol Haiti Cumhuriyeti olarak adlandırdı.
1822 - 1. Peter, Brezilya İmparatoru unvanı ile taç giydi.
1824 - Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Hiçbir aday seçimde toplam seçim oylarının çoğunluğunu alamadığından, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisine, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının On İkinci Değişikliği uyarınca kazananı belirleme görevi verilmesi uygun görüldü.
1828 - Arjantinli general Juan Lavalle, Decembrist devrimini başlatarak vali Manuel Dorrego'ya karşı bir harekat düzenledi.
1834 - Cape Colony'de köleliğin, 1833 Köleliğin Kaldırılması Yasası uyarınca kaldırılması uygun görüldü.
1862 - Başkan Abraham Lincoln, Eşit Haklar Bildirgesi'nde bu tarihten on hafta önce emredildiği gibi köleliği sona erdirmenin gerekliliğini yeniden teyit etti.
1865 - Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki, (tarihsel olarak) ilk siyah üniversitesi olan Shaw Üniversitesi, Kuzey Carolina, Raleigh'de kuruldu.
1900 - Nikaragua yönetimi, kanal haklarını ABD hükümetine 5 milyon dolara sattı. Kanal anlaşması Mart 1901'de başarısız oldu. Büyük Britanya, değiştirilen anlaşmayı reddetmişti.
1906 - Dünyanın ilk sinema salonu, Paris'te açıldı.
1913 - Ford Motor Company, ilk hareketli montaj hattını başlattı.
1918 - Transilvanya, Bessarabia (27 Mart) ve Bukovina'nın (28 Kasım) birleşmesinin ardından Romanya ile birleşti ve böylece buradaki büyük birlik sonuçlandı.