Tarihte bugün: 1 Aralık

1821 - José Núñez de Cáceres, Dominik Cumhuriyeti'nin İspanya'dan bağımsızlığını kazandı ve yeni bölgeyi de İspanyol Haiti Cumhuriyeti olarak adlandırdı.

1822 - 1. Peter, Brezilya İmparatoru unvanı ile taç giydi.

1824 - Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri: Hiçbir aday seçimde toplam seçim oylarının çoğunluğunu alamadığından, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisine, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının On İkinci Değişikliği uyarınca kazananı belirleme görevi verilmesi uygun görüldü.

1828 - Arjantinli general Juan Lavalle, Decembrist devrimini başlatarak vali Manuel Dorrego'ya karşı bir harekât düzenledi.

1834 - Cape Colony'de köleliğin, 1833 Köleliğin Kaldırılması Yasası uyarınca kaldırılması uygun görüldü.

1862 - Başkan Abraham Lincoln, Eşit Haklar Bildirgesi'nde bu tarihten on hafta önce emredildiği gibi köleliği sona erdirmenin gerekliliğini yeniden teyit etti.