Tarihte bugün: 1 Aralık
1 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Aralık'ta yaşanan olaylar
1402 - Timur, Rodos şövalyelerinin 57 yıldır hüküm sürdüğü İzmir'i kuşattı.
1420 – İngiltere Kralı 5. Henry Paris'e girdi.
1577 - Francis Walsingham şövalye ilan edildi.
1640 - Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1768 - Eski köle ve esir gemisi Fredensborg, Norveç'te, Tromøya'da battı.
1821 - José Núñez de Cáceres, Dominik Cumhuriyeti'nin İspanya'dan bağımsızlığını kazandı ve yeni bölgeyi de İspanyol Haiti Cumhuriyeti olarak adlandırdı.
1822 - 1. Peter, Brezilya İmparatoru unvanı ile taç giydi.
1824 - Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri: Hiçbir aday seçimde toplam seçim oylarının çoğunluğunu alamadığından, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisine, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının On İkinci Değişikliği uyarınca kazananı belirleme görevi verilmesi uygun görüldü.
1828 - Arjantinli general Juan Lavalle, Decembrist devrimini başlatarak vali Manuel Dorrego'ya karşı bir harekât düzenledi.
1834 - Cape Colony'de köleliğin, 1833 Köleliğin Kaldırılması Yasası uyarınca kaldırılması uygun görüldü.
1862 - Başkan Abraham Lincoln, Eşit Haklar Bildirgesi'nde bu tarihten on hafta önce emredildiği gibi köleliği sona erdirmenin gerekliliğini yeniden teyit etti.
1865 - Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki, (tarihsel olarak) ilk siyah üniversitesi olan Shaw Üniversitesi, Kuzey Carolina, Raleigh'de kuruldu.
1900 - Nikaragua yönetimi, kanal haklarını ABD hükûmetine 5 milyon dolara sattı. Kanal anlaşması Mart 1901'de başarısız oldu. Büyük Britanya, değiştirilen anlaşmayı reddetmişti.
1906 - Dünyanın ilk sinema salonu, Paris'te açıldı.
1913 - Ford Motor Company, ilk hareketli montaj hattını başlattı.
1918 - Transilvanya, Bessarabia (27 Mart) ve Bukovina'nın (28 Kasım) birleşmesinin ardından Romanya ile birleşti ve böylece buradaki büyük birlik sonuçlandı.
1918 - İzlanda egemen bir devlet oldu, ancak (o tarihlerde) Danimarka krallığının bir parçası olmaya devam ediyordu.
1918 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (daha sonraları Yugoslavya Krallığı'na dönüştü) ilan edildi.
1919 - Lady Astor; Birleşik Krallık, Avam Kamarası'nda yerini alan ilk kadın parlamento üyesi oldu. (28 Kasım günü bu göreve seçilmişti.)
1924 - Ulusal Hokey Ligi'nin Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilk franchise'ı olan Boston Bruins, ligdeki ilk maçlarını evde, hala mevcut olan Boston Arena kapalı hokey tesisinde oynamıştı.
1925 - Locarno Antlaşması, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Polonya, Belçika ve Çekoslovakya arasında İsviçre'nin Locarno şehrindeki konferansın ardından Londra'da imzalandı.