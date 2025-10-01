Tarihte bugün: 1 Ekim
1 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Ekim'de yaşanan olaylar
MÖ 331 - Makedonya Kralı Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius'u Gaugamela Savaşı'nda yenilgiye uğrattı.
1795 - Fransa, Belçika'daki Habsburg egemenliğine son vererek bu ülkeyi fethetti.
1827 - İvan Paskeviç komutasındaki Rus Ordusu Erivan'a girdi ve Ermenistan'daki binyıllık Müslüman yönetime son verdi.
1869 - Dünyada ilk kartpostal, Avusturya'da basıldı.
1880 - İlk elektrikli ampul fabrikası, Thomas Edison tarafından açıldı.
1887 - Birleşik Krallık, Belucistan'ı işgal etti.
1891 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi kuruldu.
1898 - Çar II. Nikolay, Yahudilerin büyük Rus şehirlerinin dışına çıkarılmasını emretti.
1905 - Galatasaray SK kuruldu.