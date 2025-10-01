  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 1 Ekim

Tarihte bugün: 1 Ekim

1 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 1 Ekim - Sayfa 1

1 Ekim'de yaşanan olaylar

MÖ 331 - Makedonya Kralı Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius'u Gaugamela Savaşı'nda yenilgiye uğrattı.

1795 - Fransa, Belçika'daki Habsburg egemenliğine son vererek bu ülkeyi fethetti.

1827 - İvan Paskeviç komutasındaki Rus Ordusu Erivan'a girdi ve Ermenistan'daki binyıllık Müslüman yönetime son verdi.

1 | 14
Tarihte bugün: 1 Ekim - Sayfa 2

1869 - Dünyada ilk kartpostal, Avusturya'da basıldı.

1880 - İlk elektrikli ampul fabrikası, Thomas Edison tarafından açıldı.

1887 - Birleşik Krallık, Belucistan'ı işgal etti.

2 | 14
Tarihte bugün: 1 Ekim - Sayfa 3

1891 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi kuruldu.

1898 - Çar II. Nikolay, Yahudilerin büyük Rus şehirlerinin dışına çıkarılmasını emretti.

1905 - Galatasaray SK kuruldu.

3 | 14
Tarihte bugün: 1 Ekim - Sayfa 4

1908 - Ford, "Model T" otomobilini satışa sundu.

1918 - İngiliz istihbarat subayı T. E. Lawrence yönetimindeki Arap güçleri Şam'ı ele geçirdi.

1928 - Sovyetler Birliği, ilk "Beş Yıllık Kalkınma Planı"nı açıkladı.

4 | 14