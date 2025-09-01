Tarihte bugün: 1 Eylül

  1. Ekonomim
1 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

1 Eylül'de yaşanan olaylar

1846 - Sultanahmet'te, Darülfünun binasının temeli atıldı.

1868 - Galatasaray Lisesi, İstanbul'da açıldı.

1900 - İstanbul'da Padişah II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı büyük bir törenle kutlandı. Törene bütün yabancı devletlerin temsilcileri katıldı.

1910 - Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu.

1920 - Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.

1923 - Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü.

1924 - Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temelini oluşturan "Musiki Muallim Mektebi" Ankara'da açıldı.

1925 - I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.

1927 - Türkiye'de medeni nikâh zorunlu hâle getirildi.

1928 - Arnavutluk'ta Ahmet Zogoğlu, "I. Zog" unvanıyla kral ilan edildi.

1933 - Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı.

