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Tarihte bugün: 1 Haziran

1 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 1 Haziran - Sayfa 1

193 - Roma İmparatoru, Didius Julianus suikast sonucu öldürüldü.

987 - Hugh Capet, Fransa Kralı seçildi.

1453 - Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.

1792 - Kentucky, ABD'nin 15. eyaleti oldu.

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Tarihte bugün: 1 Haziran - Sayfa 2

1796 - Tennessee, ABD'nin 16. eyaleti oldu.

1831 - James Clark Ross, Kuzey Kutbunu keşfetti.

1855 - Amerikalı maceraperest ve paralı asker William Walker, Nikaragua'yı ele geçirdi.

1869 - Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini aldı.

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Tarihte bugün: 1 Haziran - Sayfa 3

1911 - Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)

1920 - Adolfo de la Huerta, Meksika Devlet Başkanı oldu.

1920 - Milli Aşireti Ayaklanması gerçekleşti. Milli Aşireti, Fransızlarla iş birliği yaparak, Urfa'da ayaklanma başlattı.

1921 - Dr. Şefik Hüsnü Deymer önderliğinde Osmanlı'nın ilk sosyalist mecmuası Aydınlık yayın hayatına başladı.

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Tarihte bugün: 1 Haziran - Sayfa 4

1929 - 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930 - İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845'te açıldığında geçiş tarifesi; yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

1930 - Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1931 - Bursa-Mudanya Demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı.

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