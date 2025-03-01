Tarihte bugün: 1 Mart
1 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 1 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1 Mart'ta yaşanan olaylar
1430 - Osmanlı Padişahı II. Murad, Selanik'i fethetti.
1565 - Rio de Janeiro şehri kuruldu.
1803 - Ohio, ABD'ye katılarak ülkenin 17. eyaleti oldu.
1811 - Kavalalı Mehmet Ali, Memlûkleri Kahire Kalesine davet edip imha etti.
1815 - Napolyon Bonapart, Elba'daki sürgünden Fransa'ya geri döndü.
1867 - Nebraska, ABD'ye katılarak ülkenin 37. eyaleti oldu.
1872 - Dünyanın ilk ulusal parkı olan Yellowstone Millî Parkı açıldı.
1881 - Rus Çarı II. Aleksandr Narodniklerce öldürüldü.
1896 - Adowa Muharebesi'nde Habeşistan, üstün sayıdaki İtalya kuvvetlerini yendi ve böylece I. İtalya-Habeşistan Savaşı sona erdi.