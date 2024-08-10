Tarihte bugün: 10 Ağustos
10 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
10 Ağustos'ta yaşanan olaylar
MÖ 612 - Asur Kralı Sinşarişkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.
1519 - Ferdinand Magellan, beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açtı.
1543 - Osmanlı Orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.
1675 - Greenwich Gözlemevi Londra'da kuruldu.
1680 - New Mexico'da Pueblo İsyanı başladı.
1792 - Fransız Devrimi'nde Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.
1809 - Ekvador'un başkenti Quito, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1821 - Missouri, ABD'nin 24. eyaleti oldu.
1856 - Louisiana'da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.
1876 - Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.
1893 - Rudolf Diesel'in ilk dizel aracı kullanıma girdi.
1904 - Rus İmparatorluğu ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.
1913 - II. Balkan Savaşı sona erdi. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.
1915 - Anafartalar Zaferi ve Conk Bayırı Muharebesi'nde Albay Mustafa Kemal'in komutasındaki Türk askerlerinin taarruzuyla İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi sağlandı.
1920 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmed'in temsilcileri, Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.
1920 - Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları İtilaf Devletleri'nce paylaşılmaya başlandı.