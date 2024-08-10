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Tarihte bugün: 10 Ağustos

10 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 1

10 Ağustos'ta yaşanan olaylar

MÖ 612 - Asur Kralı Sinşarişkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.

1519 - Ferdinand Magellan, beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açtı.

1543 - Osmanlı Orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.

1675 - Greenwich Gözlemevi Londra'da kuruldu.

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 2

1680 - New Mexico'da Pueblo İsyanı başladı.

1792 - Fransız Devrimi'nde Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.

1809 - Ekvador'un başkenti Quito, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1821 - Missouri, ABD'nin 24. eyaleti oldu.

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 3

1856 - Louisiana'da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.

1876 - Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.

1893 - Rudolf Diesel'in ilk dizel aracı kullanıma girdi.

1904 - Rus İmparatorluğu ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.

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Tarihte bugün: 10 Ağustos - Sayfa 4

1913 - II. Balkan Savaşı sona erdi. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.

1915 - Anafartalar Zaferi ve Conk Bayırı Muharebesi'nde Albay Mustafa Kemal'in komutasındaki Türk askerlerinin taarruzuyla İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi sağlandı.

1920 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmed'in temsilcileri, Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.

1920 - Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları İtilaf Devletleri'nce paylaşılmaya başlandı.

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