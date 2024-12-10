Tarihte bugün: 10 Aralık

1927 - Fransız filozof Henri Bergson, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1929 - Alman yazar Thomas Mann, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1937 - "Abdülaziz'in bayındır kıldığı kent" anlamına gelen Ma'muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elazığ olarak değiştirildi.

1941 - Malaya açıklarında Prince of Wales ve Repulse olmak üzere Kraliyet Donanmasına ait iki zırhlı, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı torpido bombardıman uçakları tarafından batırıldı.