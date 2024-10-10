Tarihte bugün: 10 Ekim
10 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
10 Ekim'de yaşanan olaylar
415 - 404 yılında çıkan isyanda yakılan Ayasofya kilisesi, Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından yeniden yaptırılarak açıldı.
1780 - Karayipler'de meydana gelen "Büyük Kasırga"da yaklaşık 20000 kişi öldü.
1813 - Dresden Kuşatması başladı.
1847 - İstanbul'da güneş tutulması izlendi.
1858 - Küba'da İspanyol İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık hareketi başladı.
1896 - The Times gazetesinin kitap eki The Times Literary Supplement'ın ilk sayısı çıktı.
1903 - Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere "Kadının Sosyal ve Politik Birliği"ni kurdu.
1911 - Sun Yat-sen liderliğindeki devrimciler Çin'de Mançu Hanedanını devirdi.
1920 - Kuveyt şehrinin batısındaki El Cehre'de Cehre Muharebesi gerçekleşti.
1930 - Türkiye, Barzani Aşireti'nin yaklaşık dört ay süren Oramar Ayaklanması'nı bastırdı.
1933 - United Airlines Havayolu Şirketi'ne ait bir uçağa sabotaj yapıldı. Düşürülen ilk sivil uçak oldu.
1938 - Çekoslovakya Hükûmeti, Münih Antlaşması gereğince Südetler bölgesini Almanya'ya devretti.
1944 - Nazi katliamında 800 çocuk sistematik bir şekilde Auschwitz kampında öldürüldü.
1945 - Kim İl-sung önderliğinde Kore İşçi Partisi kuruldu.
1964 - 18. Yaz Olimpiyatları Tokyo'da başladı.
1965 - Genel Seçim sonuçlarında AP 240 Milletvekili ile çoğunluğu elde etti. CHP 134, MP 31, YTP 19, TİP 15, CKMP 11 Milletvekili çıkardı. TBMM tarihinde ilk kez bir sosyalist parti (TİP-Türkiye İşçi Partisi) 15 Milletvekili ile grup kurmaya hak kazandı.