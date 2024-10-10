Tarihte bugün: 10 Ekim

1944 - Nazi katliamında 800 çocuk sistematik bir şekilde Auschwitz kampında öldürüldü.

1945 - Kim İl-sung önderliğinde Kore İşçi Partisi kuruldu.

1964 - 18. Yaz Olimpiyatları Tokyo'da başladı.

1965 - Genel Seçim sonuçlarında AP 240 Milletvekili ile çoğunluğu elde etti. CHP 134, MP 31, YTP 19, TİP 15, CKMP 11 Milletvekili çıkardı. TBMM tarihinde ilk kez bir sosyalist parti (TİP-Türkiye İşçi Partisi) 15 Milletvekili ile grup kurmaya hak kazandı.