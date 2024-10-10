  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 10 Ekim

Tarihte bugün: 10 Ekim

10 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 1

10 Ekim'de yaşanan olaylar

415 - 404 yılında çıkan isyanda yakılan Ayasofya kilisesi, Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından yeniden yaptırılarak açıldı.

1780 - Karayipler'de meydana gelen "Büyük Kasırga"da yaklaşık 20000 kişi öldü.

1813 - Dresden Kuşatması başladı.

1847 - İstanbul'da güneş tutulması izlendi.

1 | 9
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 2

1858 - Küba'da İspanyol İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık hareketi başladı.

1896 - The Times gazetesinin kitap eki The Times Literary Supplement'ın ilk sayısı çıktı.

1903 - Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere "Kadının Sosyal ve Politik Birliği"ni kurdu.

1911 - Sun Yat-sen liderliğindeki devrimciler Çin'de Mançu Hanedanını devirdi.

2 | 9
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 3

1920 - Kuveyt şehrinin batısındaki El Cehre'de Cehre Muharebesi gerçekleşti.

1930 - Türkiye, Barzani Aşireti'nin yaklaşık dört ay süren Oramar Ayaklanması'nı bastırdı.

1933 - United Airlines Havayolu Şirketi'ne ait bir uçağa sabotaj yapıldı. Düşürülen ilk sivil uçak oldu.

1938 - Çekoslovakya Hükûmeti, Münih Antlaşması gereğince Südetler bölgesini Almanya'ya devretti.

3 | 9
Tarihte bugün: 10 Ekim - Sayfa 4

1944 - Nazi katliamında 800 çocuk sistematik bir şekilde Auschwitz kampında öldürüldü.

1945 - Kim İl-sung önderliğinde Kore İşçi Partisi kuruldu.

1964 - 18. Yaz Olimpiyatları Tokyo'da başladı.

1965 - Genel Seçim sonuçlarında AP 240 Milletvekili ile çoğunluğu elde etti. CHP 134, MP 31, YTP 19, TİP 15, CKMP 11 Milletvekili çıkardı. TBMM tarihinde ilk kez bir sosyalist parti (TİP-Türkiye İşçi Partisi) 15 Milletvekili ile grup kurmaya hak kazandı.

4 | 9