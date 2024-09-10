  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 10 Eylül

Tarihte bugün: 10 Eylül

10 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Eylül - Sayfa 1

10 Eylül'de yaşanan olaylar

1509 - Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan 7.2 Ms (± 0.8) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1515 - Diyarbakır Kuşatması'nda Diyarbakır, Osmanlı egemenliğine girdi.

1623 - IV. Murat tahta çıktı.

1 | 7
Tarihte bugün: 10 Eylül - Sayfa 2

1756 - Rusya'da ilk tiyatro kuruldu.

1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk telgraf haberleşmesi başladı.

1875 - Ruslar, Hokand'ı işgal etti.

2 | 7
Tarihte bugün: 10 Eylül - Sayfa 3

1882 - Almanya'da ilk Antisemitizm konferansı açıldı.

1905 - İngiltere futbol kulübü olan Crystal Palace FC kuruldu.

1918 - İngiliz savaş muhabiri Charles Repington, o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez "I. Dünya Savaşı" olarak nitelendirdi.

3 | 7
Tarihte bugün: 10 Eylül - Sayfa 4

1919 - St. Germain Antlaşması’yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.

1920 - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü'de kuruldu.

1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.

4 | 7