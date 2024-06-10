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Tarihte bugün: 10 Haziran

10 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Haziran - Sayfa 1

10 Haziran’da yaşanan olaylar

 1909 - Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1916 - Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1927 - Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1931 - Faşistlerle işbirliğini red eden orkestra şefi Arturo Toscanini, eşiyle birlikte İtalya'yı terk etti.

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Tarihte bugün: 10 Haziran - Sayfa 2

1934 - İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935 - Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı: General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman Birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı.

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Tarihte bugün: 10 Haziran - Sayfa 3

1940 - II. Dünya Savaşı: Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı: Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.

1942 - Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek, Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti.

1946 - İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi.

 

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Tarihte bugün: 10 Haziran - Sayfa 4

1946 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1947 - Saab, ilk otomobilini üretti.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu.

1960 - Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.

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