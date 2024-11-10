Tarihte bugün: 10 Kasım
10 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
10 Kasım'da yaşanan olaylar
1444 - Varna Muharebesi: Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı Ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı Ordusu arasında, bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılan savaş, Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
1775 - ABD Deniz Piyadeleri adı verilen askeri hizmet birimi, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde kuruldu.
1908 - Kız çocuklarının eğitimi için çalışacak olan Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Selanik'te Zekiye Hanım tarafından kuruldu.
1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında Hicaz-Yemen Savaşı başladı.
1918 - Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı. Öğrencilerin adları; Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife'dir. (Afife Jale)
1922 - Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.
1922 - Kırklareli'nin kurtuluşu.
1924 - Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.
1928 - Michinomiya Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru olarak taç giydi.
1938 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye saati ile 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda 57 yaşındayken vefat etti. Türkiye'de ulusal yas ilan edildi.
1940 - Walt Disney, FBI'ın Los Angeles ofisi için muhbirlik yapmaya başladı. Görevi Hollywood'daki Amerikan aleyhtarı olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmekti.
1944 - Müttefikler, Arnavutluk'ta Enver Hoca liderliğindeki Hükûmeti tanıdı.
1951 - ABD'de, ilk kez Atlantik ve Pasifik sahilleri arasında doğrudan telefon bağlantısı hizmeti başladı.
1953 - Atatürk'ün naaşı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın ve halkın katıldığı görkemli törenle Anıtkabir'e nakledildi.
1961 - Stalingrad'ın ismi Volgagrad olarak değiştirildi.
1965 - Çin'de "Kültür Devrimi" başladı.