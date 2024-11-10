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Tarihte bugün: 10 Kasım

10 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Kasım - Sayfa 1

10 Kasım'da yaşanan olaylar

1444 - Varna Muharebesi: Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı Ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı Ordusu arasında, bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılan savaş, Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

1775 - ABD Deniz Piyadeleri adı verilen askeri hizmet birimi, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde kuruldu.

1908 - Kız çocuklarının eğitimi için çalışacak olan Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Selanik'te Zekiye Hanım tarafından kuruldu.

1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında Hicaz-Yemen Savaşı başladı.

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Tarihte bugün: 10 Kasım - Sayfa 2

1918 - Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı. Öğrencilerin adları; Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife'dir. (Afife Jale)

1922 - Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.

1922 - Kırklareli'nin kurtuluşu.

1924 - Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.

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Tarihte bugün: 10 Kasım - Sayfa 3

1928 - Michinomiya Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru olarak taç giydi.

1938 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye saati ile 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda 57 yaşındayken vefat etti. Türkiye'de ulusal yas ilan edildi.

1940 - Walt Disney, FBI'ın Los Angeles ofisi için muhbirlik yapmaya başladı. Görevi Hollywood'daki Amerikan aleyhtarı olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmekti.

1944 - Müttefikler, Arnavutluk'ta Enver Hoca liderliğindeki Hükûmeti tanıdı.

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Tarihte bugün: 10 Kasım - Sayfa 4

1951 - ABD'de, ilk kez Atlantik ve Pasifik sahilleri arasında doğrudan telefon bağlantısı hizmeti başladı.

1953 - Atatürk'ün naaşı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın ve halkın katıldığı görkemli törenle Anıtkabir'e nakledildi.

1961 - Stalingrad'ın ismi Volgagrad olarak değiştirildi.

1965 - Çin'de "Kültür Devrimi" başladı.

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