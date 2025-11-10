Tarihte bugün: 10 Kasım
10 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
10 Kasım'da yaşanan olaylar
1444 - Varna Muharebesi: Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı Ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı Ordusu arasında, bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılan savaş, Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
1775 - ABD Deniz Piyadeleri adı verilen askeri hizmet birimi, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde kuruldu.
1908 - Kız çocuklarının eğitimi için çalışacak olan Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Selanik'te Zekiye Hanım tarafından kuruldu.
1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında Hicaz-Yemen Savaşı başladı.
1918 - Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı. Öğrencilerin adları: Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife (Jale).
1922 - Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.
1922 - Kırklareli'nin kurtuluşu.
1924 - Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.
1928 - Michinomiya Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru olarak taç giydi.